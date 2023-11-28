Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi

BARTIN'da,2 günlük yağışın ardından ırmaktan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Bartın Irmağı'nın denize döküldüğü bölgede deniz suyunun kahverengiye döndüğü görüldü.

Batı Karadeniz'de 2 gündür etkili olan yağmur sonrası Karabük, Kastamonu ve Bartın geneline metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti. Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş bir su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı. İnkum sahilindeki çamurlu su, havadan dronla görüntülendi.