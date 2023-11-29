Kazada yaralanan imam 15 gün sonra yaşamını yitirdi

BARTIN'da,15 gün önce yolcu minibüsünün devrilip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada yaralanan imam Bilal Kızıltaş (29), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Kasım´da Bartın-Arıt yolunun Çamaltı köyü mevkisinde meydana geldi. Arıt yönüne giden Satı Çelikoğlu (56) yönetimindeki 74 M 0056 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu devrilip, ağaca çarptı. Kazada, yolculardan Alperen Yılmaz (14) hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Balat Köyü Camisi İmamı Bilal Kızıltaş, Bartın'daki ilk müdahalesinin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İmam Bilal Kızıltaş, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer yolcuların tamamının ise tedavileri sonrası taburcu olduğu öğrenildi.