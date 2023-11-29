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        Kazada yaralanan imam 15 gün sonra yaşamını yitirdi

        BARTIN'da,15 gün önce yolcu minibüsünün devrilip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada yaralanan imam Bilal Kızıltaş (29), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:05
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        Kazada yaralanan imam 15 gün sonra yaşamını yitirdi
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        BARTIN'da,15 gün önce yolcu minibüsünün devrilip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada yaralanan imam Bilal Kızıltaş (29), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 14 Kasım´da Bartın-Arıt yolunun Çamaltı köyü mevkisinde meydana geldi. Arıt yönüne giden Satı Çelikoğlu (56) yönetimindeki 74 M 0056 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu devrilip, ağaca çarptı. Kazada, yolculardan Alperen Yılmaz (14) hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Balat Köyü Camisi İmamı Bilal Kızıltaş, Bartın'daki ilk müdahalesinin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İmam Bilal Kızıltaş, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan diğer yolcuların tamamının ise tedavileri sonrası taburcu olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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