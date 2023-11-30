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        Bartın Irmağı'nda su seviyesi 4 metre yükseldi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:50
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        Bartın Irmağı'nda su seviyesi 4 metre yükseldi (2)
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        YOLSULARALTINDA KALDI

        Bartın Irmağı'nın 4 metre yükselmesiyle Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü sular altında kaldı. Bölgede tarım arazileri de suyla kaplandı. Jandarma tarafından ulaşıma kapatılan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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