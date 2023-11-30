Bartın Irmağı'nda su seviyesi 4 metre yükseldi (2)
YOLSULARALTINDA KALDI
Bartın Irmağı'nın 4 metre yükselmesiyle Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü sular altında kaldı. Bölgede tarım arazileri de suyla kaplandı. Jandarma tarafından ulaşıma kapatılan yolun açılması için çalışma başlatıldı.
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