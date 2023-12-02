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        Kazaya yardım etmek için duran sürücünün otomobiline motosiklet çarptı: 3 yaralı

        BARTIN'da,kaza yapan elektrikli motosikletliye yardım için yol kenarına park eden otomobile, arkadan başka bir motosiklet çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:30
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        Kazaya yardım etmek için duran sürücünün otomobiline motosiklet çarptı: 3 yaralı
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        BARTIN'da,kaza yapan elektrikli motosikletliye yardım için yol kenarına park eden otomobile, arkadan başka bir motosiklet çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Tuna Mahallesi Türbe mevkisinde meydana geldi. Oğuzhan Gökçe kullandığı 74  AAV 812 plakalı elektrikli motosiklet kayıp devrilince hafif yaralandı. Bu sırada arkadan gelen 74 BS 959 plakalı otomobilin sürücüsü Şuayip Orhan (22), Gökçe´ye yardım etmek için aracını yolun sağına park etti. Park halindeki otomobile Baran Çil (17) yönetimindeki 67 ACL 348 plakalı motosiklet ise arkadan çarptı. Çapmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcusu Batıkar Şimşiroğlu (19) yaralandı. Hafif yaralanan toplam 3 kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavileri sonrası taburcu oldu.

        Bu arada, Baran Çil'in motosikletiyle park halindeki otomobile çarptığı anlar, o sırada evinin balkonundan çekim yapan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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