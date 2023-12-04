Aynı kamyonete 1 dakika içinde 2 kez çarptı; meraklı vatandaş yaralandı BARTIN´dayol kenarındaki kamyonete çarpan Esmanur Ağlı (35), panikle 1 dakika içinde ikinci kez aynı kamyonete çarptı. Bu sırada kamyonette hasar olup olmadığını merak eden bir vatandaş da otomobil ile kamyonet arasında sıkışırken, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN´dayol kenarındaki kamyonete çarpan Esmanur Ağlı (35), panikle 1 dakika içinde ikinci kez aynı kamyonete çarptı. Bu sırada kamyonette hasar olup olmadığını merak eden bir vatandaş da otomobil ile kamyonet arasında sıkışırken, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Çayırlar Mahallesi'ndeki bir marketin önünde meydana geldi. Esmanur Ağlı yönetimindeki 34 FPL 888 plakalı cip yol kenarında park halindeki kamyonete hafif şekilde çaptı. Ufak çaplı hasarın meydana geldiği kazanın ardından marketten çıkan vatandaşlardan Berat B., merakla kamyonette hasar olup olmadığına baktı. Panik yapan Esmanur Ağlı, geri geri gelip yeniden aynı kamyonete çarptı. Bu sırada Berat B. de kamyonetle otomobil arasında sıkıştı. Çevredekilerin uyarısıyla Esmanur Ağlı yeniden geriye hamle yaparken, Berat B., kaldığı 2 araç arasından kurtuldu. Hafif yaralanan Berat B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berat B., tedavisi sonrası taburcu oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 1 dakika içinde yaşanan 2 kaza işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.