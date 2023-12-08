Bartın- Cide kara yolunda heyelan

BARTIN-Kastamonu Cide kara yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolda ulaşım, tek şeritten çift yönlü verilmeye başlandı.

Bartın-Kastamonu Cide kara yolunda dün öğle saatlerinde heyelan oldu. Karaman köyü mevkisindeki kara yolunun 50 metrelik bölümü çöktü. Yol kenarındaki elektrik direği ve yolun alt tarafında bulunan fındık tarlası da toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gelerek, inceleme yaptı. Gidiş-geliş olan yolun tek şeridi trafiğe kapattı. Yolda, ulaşım kontrollü olarak çift yönde verilmeye başlandı.