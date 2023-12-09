Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Yasal sınırın altındaki 6 ton istavrite el konuldu

        BARTIN'ınKurucaşile ilçesinde limanda satışa götürülmek üzere balık yüklenen kamyonda yapılan incelemede, yasak sınırlarının altında olduğu tespit edilen 6 ton istavrite el konuldu, kamyon şoförüne 16 bin 561 TL para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasal sınırın altındaki 6 ton istavrite el konuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'ınKurucaşile ilçesinde limanda satışa götürülmek üzere balık yüklenen kamyonda yapılan incelemede, yasak sınırlarının altında olduğu tespit edilen 6 ton istavrite el konuldu, kamyon şoförüne 16 bin 561 TL para cezası kesildi.

        Kurucaşile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri Kurucaşile Limanı'nda ortak denetim yaptı. Limanda, satışa götürülmek için balık yüklenen bir kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan kontrollerde, kamyonun kasasındaki istavritlerin boylarının, yasal sınırın altında olduğu tespit edildi. Su Ürünleri Kanunu'na göre istavritleri taşıyan kamyon şoförüne 16 bin 561 TL idari para cezası uygulandı, 6 ton istavrite de el konuldu. El konulan balıkların sosyal yardım kurumlarına bağışlanacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bartın Valisi Arslan'dan "Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı
        Bartın Valisi Arslan'dan "Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı
        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi
        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi
        Bartın- Cide kara yolunda heyelan
        Bartın- Cide kara yolunda heyelan
        Bahçe teline takılan yavru ayı kurtarıldı
        Bahçe teline takılan yavru ayı kurtarıldı
        Bartın'da kapana yakalanan bozayı kurtarıldı
        Bartın'da kapana yakalanan bozayı kurtarıldı
        Bisikletiyle dünyayı dolaşan "Demir atlı adam" Bartın'da üniversite öğrenci...
        Bisikletiyle dünyayı dolaşan "Demir atlı adam" Bartın'da üniversite öğrenci...