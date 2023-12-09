Yasal sınırın altındaki 6 ton istavrite el konuldu BARTIN'ınKurucaşile ilçesinde limanda satışa götürülmek üzere balık yüklenen kamyonda yapılan incelemede, yasak sınırlarının altında olduğu tespit edilen 6 ton istavrite el konuldu, kamyon şoförüne 16 bin 561 TL para cezası kesildi.

BARTIN'ınKurucaşile ilçesinde limanda satışa götürülmek üzere balık yüklenen kamyonda yapılan incelemede, yasak sınırlarının altında olduğu tespit edilen 6 ton istavrite el konuldu, kamyon şoförüne 16 bin 561 TL para cezası kesildi.

Kurucaşile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri Kurucaşile Limanı'nda ortak denetim yaptı. Limanda, satışa götürülmek için balık yüklenen bir kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan kontrollerde, kamyonun kasasındaki istavritlerin boylarının, yasal sınırın altında olduğu tespit edildi. Su Ürünleri Kanunu'na göre istavritleri taşıyan kamyon şoförüne 16 bin 561 TL idari para cezası uygulandı, 6 ton istavrite de el konuldu. El konulan balıkların sosyal yardım kurumlarına bağışlanacağı öğrenildi.