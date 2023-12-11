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        Dereye düşen karaca, ağ ile kurtarıldı

        BARTIN'dadebisiyükselen dereye düşen karaca, 1 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:20
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        Dereye düşen karaca, ağ ile kurtarıldı
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        BARTIN'dadebisiyükselen dereye düşen karaca, 1 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

        Kentte 2 gündür etkili olan sağanak sonrası Kurtköy köyündeki derenin debisi yükseldi. Karaca, yükselen dereye düştü. Durumu fark eden köylüler, AFAD ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Dere yatağına ağ kuran ekipler, 1 saat süren çalışma ile karacayı bulunduğu yerden kurtardı. Durumu iyi olduğu belirlenen karaca, doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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