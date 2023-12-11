Dereye düşen karaca, ağ ile kurtarıldı
BARTIN'dadebisiyükselen dereye düşen karaca, 1 saat süren çalışma ile kurtarıldı.
BARTIN'dadebisiyükselen dereye düşen karaca, 1 saat süren çalışma ile kurtarıldı.
Kentte 2 gündür etkili olan sağanak sonrası Kurtköy köyündeki derenin debisi yükseldi. Karaca, yükselen dereye düştü. Durumu fark eden köylüler, AFAD ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Dere yatağına ağ kuran ekipler, 1 saat süren çalışma ile karacayı bulunduğu yerden kurtardı. Durumu iyi olduğu belirlenen karaca, doğaya salındı.
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