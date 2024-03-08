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        Bakan Yumaklı: Bartın'da 2 yeni bitki türü keşfedildi (2)

        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN, TELEFONLA PARTİLİLERE SESLENDİTarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı sektör temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında, Akçamescit hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:52 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:55
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        Bakan Yumaklı: Bartın'da 2 yeni bitki türü keşfedildi (2)
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        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN, TELEFONLA PARTİLİLERE SESLENDİ

        Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı sektör temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında, Akçamescit hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Daha sonra Bakan Yumaklı, Ulus ilçesi Kumluca Beldesi AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirip, Abdipaşa AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Seçim bürosunun açılışı sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Bakan Yumaklı’yı aradı. Bakan Yumaklı bir süre Erdoğan ile görüştükten sonra telefonun hoparlörünü açtı. Açılış törenine katılanlara seslenen Erdoğan, "Abdipaşa’nın saygıdeğer güzel insanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar Abdipaşa’nın duruşu neyse inşallah 31 Mart’ta o olacaktır. Abdipaşa’da AK Parti zaferle çıkacaktır. Sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

        Erdoğan’ın konuşmasının ardından Bakan Yumaklı ve beraberindekiler seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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