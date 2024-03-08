Bakan Yumaklı: Bartın'da 2 yeni bitki türü keşfedildi (2)

CUMHURBAŞKANIERDOĞAN, TELEFONLA PARTİLİLERE SESLENDİ

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı sektör temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında, Akçamescit hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Daha sonra Bakan Yumaklı, Ulus ilçesi Kumluca Beldesi AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirip, Abdipaşa AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Seçim bürosunun açılışı sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Bakan Yumaklı’yı aradı. Bakan Yumaklı bir süre Erdoğan ile görüştükten sonra telefonun hoparlörünü açtı. Açılış törenine katılanlara seslenen Erdoğan, "Abdipaşa’nın saygıdeğer güzel insanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar Abdipaşa’nın duruşu neyse inşallah 31 Mart’ta o olacaktır. Abdipaşa’da AK Parti zaferle çıkacaktır. Sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Bakan Yumaklı ve beraberindekiler seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.