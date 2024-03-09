Bartın'da 2 işçi servisi çarpıştı: 1 ölü 29 yaralı (2)
KAZADAYARALI SAYISI 29'A ÇIKTIBartın'da aynı yöne giden işçi servis minibüslerinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 29'a çıktı.
KAZADAYARALI SAYISI 29'A ÇIKTI
Bartın'da aynı yöne giden işçi servis minibüslerinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 29'a çıktı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.
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