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        Bakan Tunç: Çil yavrusu gibi dağıldılar

        BARTIN'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Muhalefetin içerisinde bulunduğu durumu görüyorsunuz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:05
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        Bakan Tunç: Çil yavrusu gibi dağıldılar
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        BARTIN’da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Muhalefetin içerisinde bulunduğu durumu görüyorsunuz. 10 ay önce bir ittifakları vardı, şimdi dağıldılar, gittiler. Bir cumhurbaşkanı adayları vardı, şimdi partilerinin başına bile layık görmediler. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı, her partinin bir başkanı cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Ortada yoklar. Çil yavrusu gibi dağıldılar. Şimdi birbirlerine aleyhinde konuşmaya devam ediyorlar” dedi.

        Bartın’ın Kozcağız beldesine gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim bürosu önünde AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karama ve partililer tarafından karşılandı. Seçim bürosu önünde partililere seslenen Adalet Bakanı Tunç, muhalefeti eleştirerek, “Muhalefetin içerisinde bulunduğu durumu görüyorsunuz. 10 ay önce bir ittifakları vardı, şimdi dağıldılar gittiler. Bir cumhurbaşkanı adayları vardı, şimdi partilerinin başına bile layık görmediler. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı, her partinin bir başkanı cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Ortada yoklar. Çil yavrusu gibi dağıldılar. Şimdi birbirlerine aleyhinde konuşmaya devam ediyorlar. İşte muhalefetin içerisinde bulunduğu durum bu. Yerlerde sürünüyor. Ama bizler 22 yıldan bu yana hep önce insan, dedik. Yine önce insan, demeye devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın diyoruz” dedi.

        'HEP DARBELERLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

        Türkiye’nin enerjide ve savunma sanayisinde bağımsız güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Ülkemizi enerjide ve savunma sanayisinde bağımsız güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesinin çalışmalarını sürdürüyoruz. Dünyada adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını, Filistinli mazlumu savunan, dünyanın neresinde zor durumda kalan varsa onun imdadına koşan güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam ediyoruz. Bunu sizlerin desteği ile yapıyoruz. Sizler olmasanız, sizler destek veremezseniz, 22 yıldan bu yana 17 seçimde sizler AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan demeseniz, bugün biz burada konuşabilir miydik? Hep darbelerle karşı karşıya kaldık. O darbelerde hep destek oldunuz. Sizler meydanlara indiniz. 'Bayrağımızı vermeyiz' dediniz. 'Bağımsızlığımızı vermeyiz' dediniz. Milli iradeye sahip çıktınız. Biz de o milli irade bayrağını yere düşürmemek için canla başla gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

        Bakan Tunç, daha sonra Kozcağız beldesindeki esnafları ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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