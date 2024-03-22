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        Bakan Tunç: Bunlar Yassıada zihniyetidir

        BARTIN'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 'Gençler darbe yaparsa diyor, ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum' diyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:55
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        Bakan Tunç: Bunlar Yassıada zihniyetidir
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        BARTIN'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ‘Gençler darbe yaparsa diyor, ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum’ diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi? Bunların ruhuna işlemiş, bunlar kurtulamaz. Bunların, bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil. Bunlar Yassıada zihniyetidir. Bunlar Adnan Menderes'i asıp, Maliye Bakanı'nı, Dışişleri Bakanı'nı darağacında idam edenlerdir ve o günü demokrasi bayramı diye yıllarca kutlatanlardır” dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Hasankadı beldesi seçim bürosu açılışına katıldı. Bakan Tunç, buradaki meydanda partililere seslendi. Darbeci, vesayetçi anlayışı tarihe gömdüklerini söyleyen Bakan Tunç, “Bunlar muhtıralarda da başarılı olamadılar. Krizler çıkardılar başarılı olamadılar. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık’ta başarılı olamadılar. 15 Temmuz karanlık gecesini de onların başlarını sizler sayesinde çevirdik ve aydınlık bir güne kavuştuk. Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeci, vesayetçi anlayış hortlamasın diye anayasamızda reformlar yaptık ve bundan sonra darbeci, vesayetçi anlayış, hiçbir zaman bu ülkede hortlayamayacak. Ama zihniyet gitti mi? İşte geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ‘Gençler darbe yaparsa diyor, ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum’ diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi? Darbecinin yaşlısı, genci mi olur? Sivili askeri mi olur? Bunların ruhuna işlemiş, bunlar kurtulamaz. Bunlar, bu vesayetçi ruhtan kurtulma mümkün değil, bunlar Yassıada zihniyetidir. Bunlar Adnan Menderes'i asıp Maliye Bakanı'nı, Dışişleri Bakanı'nı darağacında idam edenlerdir ve o günü demokrasi bayramı diye yıllarca kutlatanlardır. Herkes her şeyi görüyor. O nedenle bu ülkede bu millet bir daha darbeci, vesayetçi anlayışa ve onların destekçilerine, siyasi uzantılarına hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz. 31 Mart'ta vereceğimiz kararla hep beraber yine bunların da cevabını vermiş olacağız” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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