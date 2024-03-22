Bakan Tunç: Bunlar Yassıada zihniyetidir (2)

AKPARTİ'Lİ ADAYI ZİYARET EDİP, İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki programı kapsamında Ulus ilçesine geçerek Ulus Belediye Başkanı ve AK Parti Ulus Belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun’u ziyaret etti. Bakan Tunç, daha sonra Ulus Belediyesine ait otelin restoranında düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, "31 Mart’ta belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi seçeceğiz evet, bu belediye seçimi ve yerel seçim ama sonrasında bir 4 yıllık da genel seçimlere kadar bir zaman var. Yani seçimsiz geçecek bir zaman. Belediye seçimlerinde yerel kalkınma iradesi, gerçek belediyecilik onayı ile beraber hükümet belediye uyumu ile yerel kalkınma, ülke kalkınması at başı giderek, milletimizin refahı için şehirlerimizin daha da güçlenmesi ve depremde yıkılan şehirlerimizin bir an önce ayağa kaldırılması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi bir daha IMF kapılarında emekli maaşları için el pençe duran bir ülke yapmayacağız. Ülkemizi geliştirmeye kalkındırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.