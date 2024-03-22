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        Bakan Tunç: Bunlar Yassıada zihniyetidir (2)

        AKPARTİ'Lİ ADAYI ZİYARET EDİP, İFTAR PROGRAMINA KATILDIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki programı kapsamında Ulus ilçesine geçerek Ulus Belediye Başkanı ve AK Parti Ulus Belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:05
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        Bakan Tunç: Bunlar Yassıada zihniyetidir (2)
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        AKPARTİ'Lİ ADAYI ZİYARET EDİP, İFTAR PROGRAMINA KATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki programı kapsamında Ulus ilçesine geçerek Ulus Belediye Başkanı ve AK Parti Ulus Belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun’u ziyaret etti. Bakan Tunç, daha sonra Ulus Belediyesine ait otelin restoranında düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, "31 Mart’ta belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi seçeceğiz evet, bu belediye seçimi ve yerel seçim ama sonrasında bir 4 yıllık da genel seçimlere kadar bir zaman var. Yani seçimsiz geçecek bir zaman. Belediye seçimlerinde yerel kalkınma iradesi, gerçek belediyecilik onayı ile beraber hükümet belediye uyumu ile yerel kalkınma, ülke kalkınması at başı giderek, milletimizin refahı için şehirlerimizin daha da güçlenmesi ve depremde yıkılan şehirlerimizin bir an önce ayağa kaldırılması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi bir daha IMF kapılarında emekli maaşları için el pençe duran bir ülke yapmayacağız. Ülkemizi geliştirmeye kalkındırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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