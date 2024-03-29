Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na: İstanbul'da seçimi kaybediyorsun, haberin yok

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Sen İstanbul'da seçimi kaybediyorsun, haberin yok. Sen 5 yıl İstanbul'a kayıp yıllar yaşattın. Sen İstanbul'a çivi çakmadın" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde seçim bürosu önünde partililere hitap etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki para sayma görüntüleriyle ilgili konuşan Bakan Tunç, "Bu kara tablolara İstanbul layık değil. Geçmişte İSKİ skandallarıyla bu ülkeyi çalkalandırdılar. Sonra sandığa gömülüp gittiler. Şimdi de o para kuleleri, onları sandığa gömecek. İstanbullu bunun hesabını soracak. Hem yargı soruyor, hem İstanbullu sandıkta da soracak. Nereden geldi bu valizler söyle?, 'Bilmiyoruz.' Makbuzu nerede? 'Bilmiyoruz.' Böyle bir şey olabilir mi ya? Sorulan soruya cevap verirsin. Dersin ki, 'şuradan aldık.' 'Nereden aldığımızı bilmiyoruz' diyor. Makbuzu nerede? 'Onu da bilmiyoruz nerede olduğunu.' Kaç para? 'Miktarını da bilmiyoruz.' Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bunun cevabını sadece İstanbullu değil, 81 vilayette bütün Türkiye cevabını verecek. Burada aday çıkarmaya korkmuşlar herhalde. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yok. Saadet Partisi'ni desteklemek için karar almışlar. Ya o Saadet Partisi'nin Genel Başkanına, rahmetli Erbakan Hocamıza, 28 Şubat'ta kayıp trilyon hırsızı demedi mi bunlar? O 28 Şubat'ta boncuk boncuk terletmediler mi? Başörtüsünü yasaklayacaksın, imam hatipleri kapatacaksın diye 18 maddelik bir madde açıklayıp onları imzalamazsan 'seni iktidardan düşürürüz' diye tehdit etmediler mi? İstifa ettirdiler, sonrasında da hapse atmak istediler. Allah'tan sizler Recep Tayyip Erdoğan'ı başa getirdiniz de Erbakan Hocamız hapse girmekten kurtuldu. Anayasa değişikliği, kanun değişikliği yapıldı Meclis’te. Şimdi beraberiz, diyorlar. Nasıl olacak? Kumluca bunu unuttu mu? Unutmaz ve sandıkta gereğini yapar ve yapacak" dedi.