Bakan Tunç: Türkiye'deki seçimler şeffaf bir şekilde yapılır

BARTIN’ın Amasra ilçesinde oyunu kullanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Türkiye'de seçimler şeffaf bir şekilde yapılır ve dünyaya örnek gösterilecek seçimleri biz bugüne kadar gerçekleştirdik. Bugün de böyle olacaktır” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Amasra ilçesindeki Kaleşah ilkokulu 1009 No’lu sandıkta kullandı. Eşi Fatma Tunç ve çocukları ile okula gelen Bakan Tunç, oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Seçimler milli iradenin tecelli ettiği anlamlı günlerdir. 61 milyondan fazla insanımız, seçmenimiz bugün sandık başına gidiyor. Seçimin başından bu yana güzel, huzurlu bir seçim sürecinin geçtiğini görüyoruz. İnşallah böyle sonuçlanacaktır. Seçime katılan tüm siyasi partilere ve adaylara hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir belediye başkanlarımız, il belediye başkan adaylarımız, ilçe belediye başkan adaylarımız, belde belediye başkan adaylarımız, muhtar adaylarımız, ihtiyar heyeti adaylarımız, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylarımız günlerce seçim kampanyası geçirdiler. Her biri seçilmek için gayret gösterdiler ve bugün de sandık milletimizin önüne konuldu. Milletimiz tercihini yapacak ve milletimizin tercihinin de başımızın üstünde yeri var. Demokrasinin gereği budur” dedi.

‘SEÇİMİN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ HİÇBİR ENDİŞE YOKTUR’

“Türkiye'de seçimler şeffaf bir şekilde yapılır ve dünyaya örnek gösterilecek, seçimleri biz bugüne kadar gerçekleştirdik bugün de böyle olacaktı” diyen Bakan Tunç, şunları söyledi:

”Yargı ve denetimi altında siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşir seçimler, her sandık kurulunda siyasi partilerin temsilcileri vardır. Bu müşahitleri vardır. Dolayısıyla şeffaf, yargı gözetim ve denetimi içerisinde gerçekleşen seçimlerimiz, Türkiye'nin seçimleri dünyaya örnek seçimlerdir. Gerek seçim öncesi alınan tedbirler, gerek seçim güvenliğine ilişkin alınan tedbirler her zaman olduğu gibi had safhada. Tüm herkes üzerine düşeni layıkıyla yapmanın gayreti içerisindedir. Bugün de böyle olacağına yürekten inanıyoruz. Seçimin şeffaflığı ve seçim güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe Türkiye'de yoktur. Yargı gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. Bağımsız yargı mensuplarımız huzurunda sayım, döküm işlemleri gerçekleştirilir ve bunlara tüm siyasi partilerin temsilcileri de katılır. Zaten öncesinde seçmen liste ysk.gov.tr'de şeffaf bir şekilde yayınlanmıştır. Herkes komşusunun nerede oy kullanacağını bile bilmektedir. YSK.gov.tr'ye girdiğinde kendi sandığında kimlerle beraber oy kullanacağını şeffaf bir şekilde görmektedir. Seçim sonrasında da o tutanaklar, birleştirme tutanakları şeffaf bir şekilde yine ysk.gov.tr'de bütün ülke sathına insanının bilgisine sunulmaktadır ve ıslak imzalı tutanaklarda bütün siyasi partilerin temsilcilerine verilmektedir. Dolayısıyla seçimin şeffaflığıyla ilgili, güvenliğiyle ilgili herhangi bir endişe Türkiye'de yoktur. Hatta dünyaya en örnek gösterilebilecek seçimler Türkiye'nin seçimleridir ve en yüksek katılımlı olarak gerçekleşir. Yüzde 85’in üzerinde katılımla gerçekleşti bugüne kadar. Bugün de böyle olacağına inanıyoruz ve dünyada da bu derece yüksek katılımla seçimlere katılımın olduğunu göremiyoruz. Türkiye, dünyaya örnek bir demokrasidir. Dolayısıyla Türk insanı ülkesine sahip çıkar. Demokrasiye sahip çıkar. Millet milli iradeye sahip çıkar. Bugün de bunun en güzel örneğini görmekteyiz ben bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve huzurlu bir şekilde inşallah oylarımızı kullanacağız.”