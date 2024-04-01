Bartın'da CHP'li Yalçınkaya başkan seçildi; 2 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi AK Parti kazandı

BARTIN’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Muhammet Rıza Yalçınkaya belediye başkanı seçildi. 3 ilçenin 2'sinde CHP, 1’inde ise AK Parti kazandı.

Bartın’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Muhammet Rıza Yalçınkaya belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise CHP’li 2 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Ulus’ta AK Partili Hasan Hüseyin Uzun, Amasra’da CHP’li Recai Çakır, Kurucaşile’de CHP’li Uğur Güneş seçimin galibi oldu.