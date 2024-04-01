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        Bartın'da CHP'li Yalçınkaya başkan seçildi; 2 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi AK Parti kazandı

        BARTIN'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Muhammet Rıza Yalçınkaya belediye başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:18 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:20
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        Bartın'da CHP'li Yalçınkaya başkan seçildi; 2 ilçeyi CHP, 1 ilçeyi AK Parti kazandı
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        BARTIN’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Muhammet Rıza Yalçınkaya belediye başkanı seçildi. 3 ilçenin 2'sinde CHP, 1’inde ise AK Parti kazandı.

        Bartın’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Muhammet Rıza Yalçınkaya belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise CHP’li 2 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Ulus’ta AK Partili Hasan Hüseyin Uzun, Amasra’da CHP’li Recai Çakır, Kurucaşile’de CHP’li Uğur Güneş seçimin galibi oldu.

        MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA KİMDİR?

        1955 yılında Zonguldak’ta doğan Rıza Yalçınkaya, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu. Uzun yıllar Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde makine mühendisi olarak görev yapan Yalçınkaya, evli ve 2 çocuk babası. Yalçınkaya, 1999-2007 yılları arasında CHP’den Bartın Belediye Başkanlığı yaptı. Ardından 2007-2015 yıllarında CHP’den Bartın Milletvekilliği yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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