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        Bartın'da sanayi sitesinde yangın

        BARTIN'da, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, bitişiğindeki oto tamir dükkanına da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:55
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        Bartın'da sanayi sitesinde yangın
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        BARTIN'da, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, bitişiğindeki oto tamir dükkanına da sıçradı. Yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Gölbucağı Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Sanayi sitesindeki camiye sabah namazına gidenler, Selim Borlucuoğlu'na ait mobilya imalathanesinin çatısından dumanlar çıktığı görüp, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler bir anda büyüyüp imalathaneye yayılırken, bitişiğindeki Doğan Kanberoğlu'na ait oto tamir dükkanına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiyeciler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında dükkanlardaki kimyasal malzemeler nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşandı. Yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, 2 iş yerinde de hasar oluştu.

        Yangın nedeniyle sanayi sitesine elektrik verilemezken, çıkış nedeninin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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