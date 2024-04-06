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        Roma dönemine ait tiyatro kalıntısında kaçak kazıya 6 gözaltı

        BARTIN'daRoma dönemine ait tiyatro kalıntısında tarihi taşları kırarak kaçak kazı yapan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:10
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        Roma dönemine ait tiyatro kalıntısında kaçak kazıya 6 gözaltı
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        BARTIN'daRoma dönemine ait tiyatro kalıntısında tarihi taşları kırarak kaçak kazı yapan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, Roma dönemi ait antik tiyatro kalıntısında dolaşan kişileri görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, tarihi yapının girişindeki taşları murçla kırmaya çalışan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. S.E., T.Ş., F.Ç., S.K., F.A ve M.G. gözaltına alınırken, aramada kaçak kazı için kullanılan hilti, murç, kazma, kürek, jeneratör ve dinamitler ele geçirildi. Define aramak için kazı yaptıkları belirlenen şüphelilerin; ellerindeki el fenerlerinin ışığının gözükmemesi için bölgeye battaniye serdikleri, ayrıca antik taşları dinamitle patlatmak için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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