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        50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde ormanda çalışma yaparken 50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü Samet Barış Taşkın (30), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:25
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        50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı
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        BARTIN’ın Ulus ilçesinde ormanda çalışma yaparken 50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü Samet Barış Taşkın (30), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Ulus ilçesi Kasımlar Mahallesi’nde meydana geldi. Orman yolu kenarında kanal temizleme çalışması yapan Samet Barış Taşkın’ın kullandığı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait iş makinesi, 50 metreden yuvarlandı. İş makinesinden savrulan Taşkın, yaralı halde, cep telefonuyla Orman İşletme Müdürlüğü’nü arayarak kaza yaptığını söyleyip, yerini tarif etti. Bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ulaştığı Taşkın, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Samet Barış Taşkın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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