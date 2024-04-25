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        Teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit (36), cep telefonu kamerasıyla teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:50
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        Teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi
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        BARTIN’ın Amasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit (36), cep telefonu kamerasıyla teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi.

        Amasra ilçesine bağlı Tavşan Adası mevkiinde, dün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cem Yavuzyiğit, yaklaşık 50 metre açıkta 2 yunusla karşılaştı. Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Bir süre tekne ile suda ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Yavuzyiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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