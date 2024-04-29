Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Ukrayna sularında kaçak balık avlayanlara 749 bin TL ceza

        TÜRKİYEsularından yasa dışı çıkıp, Ukrayna açıklarında tekne ile balık avlayanlar, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna sularında kaçak balık avlayanlara 749 bin TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYEsularından yasa dışı çıkıp, Ukrayna açıklarında tekne ile balık avlayanlar, operasyonla yakalandı. 6 kişiye 749 bin 760 TL ceza kesilirken, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 340 adet kalkan balığı ele geçirildi.

        Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Sinop Limanı'na bağlı bir teknenin Türkiye sularından yasa dışı çıkarak, Ukrayna sularında izinsiz ticari balık avı yaptığını belirledi. Ekipler, teknenin Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında seyir halinde olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı İnebolu Kolluk Destek Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, saat 02.00 sıralarında tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 340 adet kalkan balığı ele geçirildi. Teknedeki balıklara ve ağlara el konulurken, yasa dışı avlanan 6 kişiye toplam 749 bin 760 TL para cezası uygulandı. El konulan kalkan balıkları ve ağlar Sinop Türkeli Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Borsa haftaya rekorla başladı
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da ziyaretlerde bulundu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da ziyaretlerde bulundu:
        Bakan Tunç: Belediye başkanı, kaynakları millet düşmanlarına akıtırsa hukuk...
        Bakan Tunç: Belediye başkanı, kaynakları millet düşmanlarına akıtırsa hukuk...
        Adalet Bakanı Tunç, Ulus'ta vatandaşlara hitap etti:
        Adalet Bakanı Tunç, Ulus'ta vatandaşlara hitap etti:
        Bakan Tunç: Belediye başkanı kaynakları, millet düşmanlarına akıtırsa hukuk...
        Bakan Tunç: Belediye başkanı kaynakları, millet düşmanlarına akıtırsa hukuk...
        Teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi
        Teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi
        Rus ressam, Amasra'dan aldığı ilhamla özgün tekniğini geliştiriyor
        Rus ressam, Amasra'dan aldığı ilhamla özgün tekniğini geliştiriyor