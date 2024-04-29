Ukrayna sularında kaçak balık avlayanlara 749 bin TL ceza

TÜRKİYEsularından yasa dışı çıkıp, Ukrayna açıklarında tekne ile balık avlayanlar, operasyonla yakalandı. 6 kişiye 749 bin 760 TL ceza kesilirken, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 340 adet kalkan balığı ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Sinop Limanı'na bağlı bir teknenin Türkiye sularından yasa dışı çıkarak, Ukrayna sularında izinsiz ticari balık avı yaptığını belirledi. Ekipler, teknenin Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında seyir halinde olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı İnebolu Kolluk Destek Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, saat 02.00 sıralarında tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 340 adet kalkan balığı ele geçirildi. Teknedeki balıklara ve ağlara el konulurken, yasa dışı avlanan 6 kişiye toplam 749 bin 760 TL para cezası uygulandı. El konulan kalkan balıkları ve ağlar Sinop Türkeli Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü'ne teslim edildi.