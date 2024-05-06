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        Anne ve bebek arabasına otomobil çarptı; kaza anı kamerada

        BARTIN'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve bebek arabasına otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 00:05 Güncelleme: 06.05.2024 - 00:10
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        Anne ve bebek arabasına otomobil çarptı; kaza anı kamerada
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        BARTIN’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve bebek arabasına otomobil çarptı. Yere düşen anne ve bebeği kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Köksal Toptan Lisesi kavşağında bir anne, bebek arabasının içindeki bebeğiyle yolun karşısına geçtiği sırada otomobil ikisine de çarptı. Kazanın ardından bebek arabasıyla yere düşen anne, çocuğunu kucağına aldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazadan sonra çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu görüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne ve bebeği tedbir amaçlı; çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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