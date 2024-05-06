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        Kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde ulaşımın zor olduğu kayalıklarda balık tutarken ayağı burkulunca mahsur kalan amatör balıkçı O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:15
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        Kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçıyı sahil güvenlik kurtardı
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        BARTIN’ın Amasra ilçesinde ulaşımın zor olduğu kayalıklarda balık tutarken ayağı burkulunca mahsur kalan amatör balıkçı O.S.D. (27) lastik botla gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Amasra ilçesi Boztepe Mahallesi’ndeki deniz kıyısında bulunan kayalıklarda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kayalıklardan denize olta atarak balık tutan O.S.D.’nin ayağı burkuldu. Arkadaşları, yürüyemeyen O.S.D.’yi kayalıklardan yukarı çıkartamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Amasra Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı DEGAK-3 dalgıç timi bölgeye sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu kayalık bölgeye denizden lastik botla giden DEGAK-3 dalgıç timi dalgaların arasında 30 dakikalık çalışmayla O.S.D.’yi lastik bota alarak kurtardı. Botla birlikte Grup Komutanlığı Limanı’na götürülen O.S.D., burada bekleyen sağlık ekibi tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Amatör balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O.S.D.'nin arkadaşları ise kendi imkanlarıyla yukarıya çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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