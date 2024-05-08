Amasra'daki maden faciası davasında 7'nci duruşma

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7'nci duruşması geniş güvenlik önlemleriyle başladı. Duruşma öncesi açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Bazı müfettişler ve TTK yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmadan dolayı soruşturma izni 16 ay sonra çıktı, biz bunu kabul etmiyoruz. Burada olası kast vardır, biz bu şekilde yargılamanın yapılmasını istiyoruz. 16 ay sonra çıkan soruşturma iznini kabul etmiyoruz, bu işin takipçisiyiz” dedi.

116 müştekinin yer aldığı iddianamede; tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. Yargılama aşamasında bugüne kadar 6 duruşma görüldü. Duruşmalarda sanıkların tamamı savunma yaparken, tanıkların tamamı da dinlendi.

ARA KARAR BEKLENİYOR

Davanın 7'nci duruşması, bu sabah saatlerinde başladı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugünkü duruşmada, patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığının incelenmesiyle ilgili bilirkişi raporları ve TTK’nın cevabına karşı tarafların beyanları alınarak, mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

‘16 AY SONRA GELEN SORUŞTURMA İZNİNİ KABUL ETMİYORUZ’

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Bankoğlu, yöneticiler hakkındaki soruşturma izninin 16 ay sonra geldiğini ifade ederek, “Bazı müfettişler ve TTK yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmadan dolayı soruşturma izni 16 ay sonra çıktı, biz bunu kabul etmiyoruz. Burada olası kast vardır, biz bu şekilde yargılamanın yapılmasını istiyoruz. 16 ay sonra çıkan soruşturma iznini kabul etmiyoruz, bu işin takipçisiyiz ve bu takibi asla bırakmayacağız. Türkiye'de her gün en az 5 iş cinayeti oluyor. AK Parti’li yıllarda en az 32 bin iş cinayeti oldu. Ama her gün, her hafta bir Amasra, her ay bir Soma oluyor bu ülkede, O yüzden kader, fıtrat diyerek bu işten sıyrılamazsınız. Makam araçlarıyla cenazelere gelip görüntüler yapıp, boy boy fotoğraf verip daha sonra bir gün ya bir gün buraya ne bir hükümet yetkilisi ne AK Parti’li milletvekili ne AK Parti’li bakan geldi. Bu hepimizin davasıdır. Ama sadece Amasra'nın, sadece Bartın'ın acısı değildir. Biz Soma'da Soma'yı yaşadık, Kozlu'yu yaşadık. Tüm Türkiye'de her gün, her gün işçilerimiz hayatını kaybediyor. Bu hepimizin acısı, o yüzden de bu davaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.