Amasra'daki maden faciası davasında 7'nci duruşma; tutuklu sanıklardan 3'üne ev hapsi (2)

SAVCI,TAHLİYE İSTEMEDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu, 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında müşteki avukatları, bir an önce maden ocağında keşif yapılmasını istedi. Duruşmada, patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığının incelenmesiyle ilgili bilirkişi raporları istendi.

Savcı, duruşmada mütalaasını açıklayarak, sanıkların mevcut tutukluluk halinin devamını isterken, müşteki avukatları da sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

3 SANIĞA EV HAPSİ Mahkeme heyeti, ‘Olası kast ile öldürme’ suçundan tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural’ın tutukluluk hallerinin devamına, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklu bulunan Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş'in ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca, keşif raporu ile ilgili Maden Mühendisleri Odası'na görüş sorulmasını kararlaştırdı. Duruşma, 6 Ağustos Salı günü saat 09.30’a ertelendi.