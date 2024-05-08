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        Amasra'daki maden faciası davasında 7'nci duruşma; tutuklu sanıklardan 3'üne ev hapsi (2)

        SAVCI,TAHLİYE İSTEMEDİBartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu, 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında müşteki avukatları, bir an önce maden ocağında keşif yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:25
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        Amasra'daki maden faciası davasında 7'nci duruşma; tutuklu sanıklardan 3'üne ev hapsi (2)
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        SAVCI,TAHLİYE İSTEMEDİ

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu, 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında müşteki avukatları, bir an önce maden ocağında keşif yapılmasını istedi. Duruşmada, patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığının incelenmesiyle ilgili bilirkişi raporları istendi.

        Savcı, duruşmada mütalaasını açıklayarak, sanıkların mevcut tutukluluk halinin devamını isterken, müşteki avukatları da sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

        3 SANIĞA EV HAPSİ

        Mahkeme heyeti, ‘Olası kast ile öldürme’ suçundan tutuklu bulunan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural’ın tutukluluk hallerinin devamına, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklu bulunan Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş'in ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca, keşif raporu ile ilgili Maden Mühendisleri Odası'na görüş sorulmasını kararlaştırdı. Duruşma, 6 Ağustos Salı günü saat 09.30’a ertelendi.

        DURUŞMAYI TAKİP EDEN AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

        Mahkeme heyetinin 7 tutukludan 3’ünün ev hapsi ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilmesi kararı sonrası, salonda bulunan ölen işçilerin aileleri tepki gösterdi. Bazı madenci yakınları baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirenler mahkeme salonundan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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