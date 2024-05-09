Belediye garajından mazot alan belediye avukatı ile Belediye Başkanına 12 yıl hapis istemi

BARTIN'ın Amasra İlçe Belediyesi’nin garajından mazot alınması ile ilgili Belediye Başkanı Recai Çakır ve belediye Avukatı Berkay Dal hakkında zimmet suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklar suçlamaları reddetti. Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Hakikaten Aziz Nesin’in hikayelerine konu olacak bir duruşmadan, davadan bahsediyoruz. Dava konusu olay belediyenin duruşması için, belediyenin avukatı belediyenin mazotuyla duruşmaya gitti diye yargılanıyor. Bir hukukçu olarak, aynı zamanda milletvekili olarak böyle bir iddianameye imza atan savcının yerinde olmak istemezdim” dedi.

Bartın'ın Amasra Belediyesi'nin avukatı Berkay Dal, geçen 11 Ocak'ta Zonguldak İdare Mahkemesi'nde Amasra Belediyesi ile ilgili görülen bir dava için belediyenin garajından kendi aracına 24 litre mazot alarak, Zonguldak’a gidip, geldi. Olayla ilgili geçen şubat ayında isimsiz mektupla savcılığa ihbar yapıldı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı, CHP'li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve Belediye Avukatı Berkay Dal hakkında soruşturma başlattı. Sonrasında Çakır ve Dal hakkında ‘zimmet’ suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMA Olayla ilgili ilk duruşma bugün Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve belediye Avukatı Berkay Dal katıldı. Partililer de salonda hazır bulunurken, duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya da takip etti. SANIK DAL: BU BİR SİYASİ DAVADIR Duruşmada kendini savunan Berkay Dal, suçlamaları reddederek, "10 Ocak 2024 tarihinde Amasra Belediyesi'nin Zonguldak İdare Mahkemesi'nde duruşması vardı ve belediye avukatı olarak bu duruşmaya gitmem gerekiyordu. Ben de Belediye Başkanını aradım, bana 'Araç tahsis edemem, yakıt veririz, mahsuplaşırız' dedi. Bartın'dan çıkarken ne kadar kullandığım belli olsun diye aracımın yakıt deposunu doldurdum ve duruşmaya gittim ve döndüm. Bir gün sonra da belediye garajından 24 litre mazot aldım. Amasra küçük bir yer ve dedikodular çıkınca parasını iade ettim. Bu birileri tarafından tezgahlandı. İsimsiz ihbar mektubuyla ihbarda bulundular. Siyasi karalama amaçlıdır ve bu bir siyasi davadır. Suçun zimmet suçu olmadığını biliyoruz. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

‘NEYİ ZİMMETE GEÇİRDİM AÇIKLAMA BEKLİYORUM’ Duruşmada dinlenen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise “Avukatımız Zonguldak'a gittikten bir gün sonra kullandığı 24 litre mazotu belediye garajından kendisine iade ettik. Bu iade de deflerimizde kayıtlıdır. Bize kara çalmaya çalışan sahte isim ve imzayla bu durum bir suçmuş gibi ihbar edildi. Mektubu yazan kişinin seçimlerden AK Parti aday adayı olan kişinin yanında çalışan biri olduğunu öğrendik. Hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Şu anda zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmamız istenen bir iddiayla karşı karşıyayız. Bu durumu sadece hukukla açıklamak mümkün değildir. Yargı gereğini yapacaktır, buna inancım tamdır. Neyi zimmetime geçirdiğimi ben de merak ediyorum. İddia makamından bunu bize açıklamasını bekliyorum" diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, savcının mütalaa hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BAKAN: YARGILAMA İTİBARİYLE KOMİK BİR DAVADAN BAHSEDİYORUZ Duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Bu duruşma Türkiye’de yargının ne kadar siyasallaştığını ortaya koyan davadır. Hakikaten Aziz Nesin’in hikayelerine konu olacak bir duruşmadan davadan bahsediyoruz. Dava konusu olay belediyenin duruşması için, belediyenin avukatı belediyenin mazotuyla duruşmaya gitti diye yargılanıyor. Bir hukukçu olarak, aynı zamanda bir hukukçu milletvekili olarak böyle bir iddianameye imza atan savcının yerinde olmak istemezdim. Yargılama itibariyle komik bir davadan bahsediyoruz. Bir avukatın, bir hukukçunun yargılama giderini alması kadar ve masraflarını alması kadar doğal bir şey yok. Zaten bu avukatlık kanununda bizim yönetmeliklerimizde usullerimizde, kaidelerimizde olan bir şeydir. Bir zimmet suçu çıkma ihtimali olmayan bir davadan zimmet çıkartan ve bu yargılamayı olağanüstü hızla dava açacak noktaya gelen bir yargılama sürecinden bahsediyoruz" dedi.