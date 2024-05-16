Başkent EDAŞ'tan Bartın'da bakım ve yatırım çalışması

Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında Bartın’da bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Başkent EDAŞ, Bartın’da hizmet verdiği bin 522 trafo ve 7 bin 451 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Bartın’da Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus’ta 930 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 7 trafo ve 20 dağıtım merkezini de elden geçirdi. 228 kilometrelik hat bakımı tamamlanan kentte toplam 12 kilometrelik yeni kablo döşendi. Başkent EDAŞ ekipleri tarafından, 391 yeni aydınlatma armatürü, yeni 6 elektrik panosu ve 5 trafo montajı da tamamlandı.