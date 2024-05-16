Başkent EDAŞ'tan Bartın'da bakım ve yatırım çalışması
Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında Bartın'da bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.
Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında Bartın’da bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.
Başkent EDAŞ, Bartın’da hizmet verdiği bin 522 trafo ve 7 bin 451 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.
Bartın’da Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus’ta 930 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 7 trafo ve 20 dağıtım merkezini de elden geçirdi. 228 kilometrelik hat bakımı tamamlanan kentte toplam 12 kilometrelik yeni kablo döşendi. Başkent EDAŞ ekipleri tarafından, 391 yeni aydınlatma armatürü, yeni 6 elektrik panosu ve 5 trafo montajı da tamamlandı.
Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan ve Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, Bartın’da bakım ve yatırım çalışmaları sürdüreceğini duyurdu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.