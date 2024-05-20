Yaptırdıkları teknede ısınmak için ateş yakan 2 arkadaş, kömürden zehirlenip öldü

BARTIN'ınKurucaşile ilçesinde tersanede özel olarak yaptırıp, teslim almak üzere geldikleri teknede geceyi geçiren Faik Kırcı (44) ve arkadaşı Murat Beycan (35), makine dairesinde ısınmak için kömürle ateş yakıp uyuyunca karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kırcı ve Beycan hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da oturan Fatih Kırcı ve Murat Beycan, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları 10 metre uzunluğundaki tekneyi teslim almak üzere 2 gün önce Ovatekkeönü köyündeki Ahşap Tekne ve Yat Yapım Tersanesi'ne geldi. 2 arkadaş, teknenin son kalan işlerini takip etti. Sonra da geceyi tamamlanmak üzere olan teknelerinde geçirdi. Kırcı ve Beycan, dün akşam da teknede kalıp, geceyi geçirmek istedi. İki arkadaş, tersanedeki teknenin makine dairesine girerek ısınmak için teneke içinde kömürle ateş yaktı. Makine dairesinin kapısını da kapatan Kırcı ve Beycan, bir süre sonra uyudu.