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        Babasını öldürüp, annesini yaralayan sanığa müebbet hapis

        BARTIN'da uyuyan babası Esat Köse'yi (44) öldürüp, annesi Gülden Köse'yi (42) yaralayan Egemen Köse (19) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:35
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        Babasını öldürüp, annesini yaralayan sanığa müebbet hapis
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        BARTIN'da uyuyan babası Esat Köse'yi (44) öldürüp, annesi Gülden Köse'yi (42) yaralayan Egemen Köse (19) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Takdiri indirim ile cezası müebbete çevrilen Köse, annesini yaralama suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

        Olay, geçen yıl mart ayında Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Egemen Köse, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile uyuyan babası emekli madenci Esat Köse'yi öldürdü, annesi Gülden Köse'yi de yaraladı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Egemen Köse hakkında 'üst soyu öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahla basit yaralama’ suçundan da 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 4'üncü duruşması, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Köse, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Anne Köse ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanının söz verdiği Köse, "Oğlum rahatsız, bu olayı bilerek yapmadı. Oğlumun tahliye olmasını istiyorum" dedi.

        'OLAY SIRASINDA KENDİMDE DEĞİLDİM'

        Son sözleri sorulan Egemen Köse de şunları söyledi:

        "Her şeyden önce babasız kaldım, en büyük cezaya çarptırıldım. Bu olayı kasten işlemedim. Benim babamla aram çok iyiydi. Babam bana hayatım boyunca bir kere vurmamıştır. Benim psikoz hastalığına yakalandığım teşhisi olaydan 8 ay sonra konuldu. Eğer olaydan hemen sonra değerlendirilseydi, o gün detaylı şekilde incelenseydim; çok farklı bir sonuç doğacaktı. Babamı bilerek öldürme niyetimin olmadığını kanıtlamak zorunda olmayacaktım. Olay sırasında kendimde değildim. Mahkeme heyetinin vicdanlı bir şekilde hareket ederek, hak ettiğim cezayı vermesini istiyorum."

        İNDİRİM UYGULANDI

        Müvekkilinin psikolojik ilaçlar kullandığını ancak olay gecesi bunları almadığını anlatan sanık avukatı, cinayetin kasten işlenmediğini belirtip, Egemen Köse'nin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen 'cezai ehliyeti vardır, akıl sağlığı yerindedir' raporunu hatırlatıp, Egemen Köse'yi 'üst soyu öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Takdiri indirimi uygulayıp, cezayı müebbet çeviren heyet, sanığa annesini yaralama suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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