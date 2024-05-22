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        Yatağında ölü bulunan üniversiteli İrem'in ölüm nedeni belirlenemedi

        BARTIN'da kaldığı öğrenci yurdunda arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip, ağrı kesici alarak uyuduktan sonra yatağında ölü bulunan üniversite öğrencisi İrem Er'e (24), yapılan ilk otopside ölüm nedeni belirlenemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:15
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        Yatağında ölü bulunan üniversiteli İrem'in ölüm nedeni belirlenemedi
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        BARTIN'da kaldığı öğrenci yurdunda arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip, ağrı kesici alarak uyuduktan sonra yatağında ölü bulunan üniversite öğrencisi İrem Er’e (24), yapılan ilk otopside ölüm nedeni belirlenemedi. Alınan kan ve doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, İrem’in oda ve sınıf arkadaşları ile yurt görevlilerinin ifadesi alındı.

        Olay, önceki gün Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er, iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi. Er, bir adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er'i uyandırmak istedi. İrem uyanmayınca arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Er'in cenazesi, dün Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde defnedildi.

        ÖLÜM NEDENİ ANKARA ADLİ TIP KURUMU’NDA BELİRLENECEK

        İrem Er’in Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan ilk otopsisinde kesin ölüm nedeni belirlenemedi. İrem’den alınan kan ve doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sonuçların 1 ay içinde çıkacağı bildirildi.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İrem Er’in 3 oda arkadaşı, sınıf arkadaşları ve yurt görevlilerinin ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınanların İrem’de herhangi bir garip durum olmadığını, olay günü başının ağrıdığını ve uyumadan bir adet ağrı kesici hap içtiğini söyledikleri öğrenildi. İrem Er’in herhangi bir hastalığının olmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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