Yatağında ölü bulunan üniversiteli İrem'in ölüm nedeni belirlenemedi

BARTIN'da kaldığı öğrenci yurdunda arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip, ağrı kesici alarak uyuduktan sonra yatağında ölü bulunan üniversite öğrencisi İrem Er’e (24), yapılan ilk otopside ölüm nedeni belirlenemedi. Alınan kan ve doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, İrem’in oda ve sınıf arkadaşları ile yurt görevlilerinin ifadesi alındı.

Olay, önceki gün Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er, iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi. Er, bir adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er'i uyandırmak istedi. İrem uyanmayınca arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Er'in cenazesi, dün Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde defnedildi.