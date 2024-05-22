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        İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Yasin, ağır yaralandı

        BARTIN'da, girdiği inşaat halindeki binada telefonla konuştuğu sırada 15 metreden asansör boşluğuna düşen Yasin Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:50
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        İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Yasin, ağır yaralandı
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        BARTIN’da, girdiği inşaat halindeki binada telefonla konuştuğu sırada 15 metreden asansör boşluğuna düşen Yasin Ö., (15) itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayakları kırılan Yasin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi’ndeki 4 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2’nci katına arkadaşlarıyla çıkan Yasin Ö., telefonla konuştuğu sırada asansör boşluğuna düştü. 15 metre yükseklikten düşen Yasin Ö.’nün arkadaşları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, halatla asansör boşluğuna inerek, sedye ile Yasin Ö.'yü yukarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Ö.’nün ayaklarının kırıldığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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