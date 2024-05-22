Otomobilin çarptığı Kadir, yaşam savaşını kaybetti

Bu arada kazanın ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kalan otomobil sürücüsü Zekir Çakır için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Mustafa Kemal Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Kadir Dalga’nın, otopsi işlemlerinin ardından memleketi olan Balıkesir’de toprağa verileceği öğrenildi.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Kadir Dalga, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Dalga’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza, pazartesi gecesi Bartın-Karabük yolunun Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Zeki Çakır (58) yönetimindeki 74 AAZ 840 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Dalga’ya çarptı. Çevredekilerni ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadir Dalga, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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