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        Otomobilin çarptığı Kadir, yaşam savaşını kaybetti

        BARTIN'da önceki gün bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Kadir Dalga (11) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:51 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:55
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        Otomobilin çarptığı Kadir, yaşam savaşını kaybetti
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        BARTIN'da önceki gün bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Kadir Dalga (11) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adli kontrolle serbest bırakılan otomobil sürücüsü Zeki Çakır hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

        Kaza, pazartesi gecesi Bartın-Karabük yolunun Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Zeki Çakır (58) yönetimindeki 74 AAZ 840 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Dalga’ya çarptı. Çevredekilerni ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadir Dalga, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yoğun bakımda tedaviye alınan Kadir Dalga, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Dalga’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

        Mustafa Kemal Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Kadir Dalga’nın, otopsi işlemlerinin ardından memleketi olan Balıkesir’de toprağa verileceği öğrenildi.

        SÜRÜCÜYE GÖZALTI KARARI

        Bu arada kazanın ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kalan otomobil sürücüsü Zekir Çakır için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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