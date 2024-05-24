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        Ana yola çıkan minibüse çarptı, karşı şeritte aracın altında 70 metre sürüklendi; o anlar kamerada

        BARTIN- Zonguldak yolunda, yan yoldan ana yola çıkmak isteyen minibüse çarptıktan sonra karşı şeride fırlayan motosikletin sürücüsü, hafif ticari aracın altında 70 metre sürüklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:38 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:40
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        Ana yola çıkan minibüse çarptı, karşı şeritte aracın altında 70 metre sürüklendi; o anlar kamerada
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        BARTIN- Zonguldak yolunda, yan yoldan ana yola çıkmak isteyen minibüse çarptıktan sonra karşı şeride fırlayan motosikletin sürücüsü, hafif ticari aracın altında 70 metre sürüklendi. Hastaneye kaldırılan motosikletlinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Bartın- Zonguldak yolunun Gecen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Zonguldak istikametine gitmekte olan Barış Özcan yönetimindeki 74 ABJ 824 plakalı motosiklet, yan yoldan ana yola çıkmak isteyen Yaşar Gürses yönetimindeki 74 AL 271 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü Özcan’a Zonguldak’tan Bartın’a seyir halindeki Latif Kadam yönetimindeki 78 SC 802 plakalı hafif ticari araç çarptı. Özcan, aracın altında kalarak, yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kaza sonrasında çevreden yetişen vatandaşlar tarafından hafif ticari aracın altından çıkarılan Barış Özcan, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Barış Özcan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Yaşar Gürses ve Latif Kadam ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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