Gelininin evine gireni öldüren kayınpedere iyi hal indirimli 12,5 yıl hapis

BARTIN'da, geçen yıl mayıs ayında oğlu işteyken gece gelininin evinde gördüğü Aykut Yaldız’ı (29) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Recep Karakuş (58), son savunmasında, "Böyle olmasını istemezdim. Kesinlikle kasten yaptığım bir iş değildir” dedi. Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 'haksız tahrik altında öldürme' suçundan 12,5 yıl hapis cezasına karar verdi.

Olay, geçen yıl 24 Mayıs'ta merkeze bağlı Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Aykut Yaldız, eşi işte olduğu sırada sosyal medyadan tanıştığı M.K. (31) isimli kadının evine gitti. M.K.'nin alt katındaki dairede oturan kayınpederi Recep Karakuş da gelen sesler üzerine yukarı çıktı. Burada Karakuş ile Yaldız arasında arbede yaşandı. Karakuş, Yaldız'ı göğsünden 3 kez bıçakladı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaldız, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Recep Karakuş ve gelini M.K çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayın ardından 1 ay cezaevinde kalan M.K. avukatının itirazı sonrası tahliye edildi. M.K.'nin 2023 Kasım ayında da hakkında takipsizlik kararı verildi. Recep Karakuş hakkında ise ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Recep Karakuş, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaların ikinci celsesine SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmaya, sanık Karakuş’un ailesi, taraf avukatları ve öldürülen Aykut Yaldız’ın babası Hamit Yaldız ile ailesi katıldı.

‘OĞLUM 4-5 BIÇAK DARBESİ İLE KASTEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR’ Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği Aykut Yaldız’ın babası Hamit Yaldız, "Savcılık mütalaasındaki ‘haksız tahrik’ konusunu kabul etmiyoruz, burada oğluma tuzak kuruldu. Oğlum 4-5 bıçak darbesi ile kasten öldürülmüştür. Madem eve biri girdi, ararsın devletin jandarmasını polisi ona teslim edersin, hırsız da olsa devletin makamları tarafından yargılanır, gereken cezayı alırdı. Keşke benim oğlum ölmeseydi de devletin verdiği ceza ile cezaevinde kalsaydı. Sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum” ifadelerimi kullandı.

‘SİZLERİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM’ Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu sanık Recep Karakuş ise “Bir diyeceğim yoktur. Böyle olmasını istemezdim. Kesinlikle kasten yaptığım bir iş değildir. Sizlerin takdirine bırakıyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Şikayetçi avukatı, savcılığın mütalaasındaki ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçu yerine sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi. Sanık avukatı ise olayın meşru müdafaa olduğunu belirterek müvekkilinin beraatini istedi.