Bahçedeki foseptiğe düşen kadın öldü

Köyyeri köyünde, dün öğle saatlerinde evinin bahçesinde fidan dikmeye giden Hacer Aktaş’ın geri dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi. Akşam saatlerinde köye giden ekipler, bahçede yaptığı aramada, Aktaş’ın foseptiğe düştüğünü gördü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş’ın cenazesi, ekipler tarafından çıkartılarak, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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