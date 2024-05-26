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        Bahçedeki foseptiğe düşen kadın öldü

        BARTIN'da, Köyyeri köyünde, evlerinin bahçesindeki foseptiğe düşen Hacer Aktaş (63), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:05
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        Bahçedeki foseptiğe düşen kadın öldü
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        BARTIN’da, Köyyeri köyünde, evlerinin bahçesindeki foseptiğe düşen Hacer Aktaş (63), hayatını kaybetti.

        Köyyeri köyünde, dün öğle saatlerinde evinin bahçesinde fidan dikmeye giden Hacer Aktaş’ın geri dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi. Akşam saatlerinde köye giden ekipler, bahçede yaptığı aramada, Aktaş’ın foseptiğe düştüğünü gördü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş’ın cenazesi, ekipler tarafından çıkartılarak, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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