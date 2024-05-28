Bartın'da iki grubun kavgası kamerada
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, mendirekte yaklaşık 20 kişinin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BARTIN’ın Amasra ilçesinde, mendirekte yaklaşık 20 kişinin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Taraflar, polisin gelmesiyle dağıldı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Amasra ilçesindeki büyük liman mevkisindeki mendirekte meydana geldi. İki grup arasında birbirlerine laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, gençlerden birinin karşı gruptan birine kafa atmasıyla kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 gencin karıştığı kavgada, limanda balık tutanlar araya girdi. Çevredekiler, tarafları ayırırken, olay yerine polis çağrıldı. Taraflar, polisin geldiğini görünce kaçtı.
Kavga anları, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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