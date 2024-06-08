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        Bartın'da geç kalan öğrencileri sınava motosikletli trafik polisleri yetiştirdi

        BARTIN'da YKS'ye yetişmeye çalışan 2 öğrenciye motosikletli trafik polislerinden oluşan Şahin ekibi yardım etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:45
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        Bartın'da geç kalan öğrencileri sınava motosikletli trafik polisleri yetiştirdi
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        BARTIN’da YKS’ye yetişmeye çalışan 2 öğrenciye motosikletli trafik polislerinden oluşan Şahin ekibi yardım etti. Polislere, öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştirdi.

        YKS’ye girmek için sınavın yapılacağı okula geç kalan öğrencilerin yardımına motosikletli polis ekipleri koştu. Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi’nde sınava girecek bir öğrenci trafik yoğunluğu nedeniyle, polis ekiplerinden yardım istedi. Trafik şube müdürlüğüne bağlı motosikletli Şahin ekibi öğrenciyi sınava gireceği fakülteye yetiştirdi. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Ağdacı Kampüsü’nden sınava girecek bir öğrenci ise kimliğini evde unuttu. 112’yi arayan öğrencinin durumu haber vermesiyle kampüse motosikletli Şahin ekibi yönlendirildi. Motosikletli ekip ile evine götürülen öğrenci, kimliğini aldıktan sonra hızla sınavın yapılacağı üniversiteye yetiştirilerek sınava girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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