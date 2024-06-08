Bartın'da geç kalan öğrencileri sınava motosikletli trafik polisleri yetiştirdi

YKS’ye girmek için sınavın yapılacağı okula geç kalan öğrencilerin yardımına motosikletli polis ekipleri koştu. Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi’nde sınava girecek bir öğrenci trafik yoğunluğu nedeniyle, polis ekiplerinden yardım istedi. Trafik şube müdürlüğüne bağlı motosikletli Şahin ekibi öğrenciyi sınava gireceği fakülteye yetiştirdi. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Ağdacı Kampüsü’nden sınava girecek bir öğrenci ise kimliğini evde unuttu. 112’yi arayan öğrencinin durumu haber vermesiyle kampüse motosikletli Şahin ekibi yönlendirildi. Motosikletli ekip ile evine götürülen öğrenci, kimliğini aldıktan sonra hızla sınavın yapılacağı üniversiteye yetiştirilerek sınava girdi.

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