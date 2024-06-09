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        Gemide rahatsızlanan aşçıbaşı, Sahil Güvenlik botuyla alınıp, hastaneye götürüldü

        BARTIN'ınAmasra ilçesi açıklarında gemide rahatsızlanan Türk vatandaşı aşçıbaşı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:15
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        Gemide rahatsızlanan aşçıbaşı, Sahil Güvenlik botuyla alınıp, hastaneye götürüldü
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        BARTIN'ınAmasra ilçesi açıklarında gemide rahatsızlanan Türk vatandaşı aşçıbaşı A.A. (62), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı botla alınarak hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Amasra ilçesi açıklarında meydana geldi. Rusya'dan İstanbul'a giden Kamerun bayraklı konteyner gemisinde çalışan aşçıbaşı A.A., yüksek tansiyon ve enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandı. Gemi kaptanı, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na haber vererek yardım istedi. 2 mil açıkta bulunan gemideki personel için bot görevlendirildi. Botla alınan A.A., Amasra Limanı'ndaki askeri limana getirildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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