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        Engelli kardeşine şiddet uygulayan babasını av tüfeğiyle öldürdü

        BARTIN'ınUlus ilçesinde Tuncay Çetin (31), engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Mustafa Çetin'i (61) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:05
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        Engelli kardeşine şiddet uygulayan babasını av tüfeğiyle öldürdü
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        BARTIN'ınUlus ilçesinde Tuncay Çetin (31), engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Mustafa Çetin'i (61) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Ulus ilçesi Aşağıdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen inşaat ustası Mustafa Çetin, bedensel engelli kızı Emine Çetin'i (28) dövmeye başladı. Bu sırada araya giren ağabey Tuncay Çetin, babası ile tartıştı. Çıkan kavgada Tuncay Çetin, evdeki ruhsatsız av tüfeği ile babasını vurdu. Başına iki fişek isabet eden Mustafa Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenaze otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Tuncay Çetin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Ulus'ta bir tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenilen Tuncay Çetin'in ifadesinde, babasının eve alkollü şekilde geldiğini, engelli kız kardeşini ve kendisine şiddet uygulayarak boğmaya çalıştığını, bu nedenle evdeki tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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