Elektrikli bisikletle 5 metrelik boruyu taşırken yola düştü

Bartın-İnkumu yolunda Gölbucağı kavşağında 5 metre uzunluğundaki boruları elektrikli bisikletleriyle taşıyıp, trafiği tehlikeye atan 2 kişinin yolculuğu kameraya yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücülerinden birinin dengesini kaybedip yola düştüğü, arkasından gelen araçların da güçlükle durabildiği görüldü. Yara almayan sürücü, daha sonra demir boruyu tekrar yüklenip yoluna devam ederek uzaklaştı.

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