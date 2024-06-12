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        Elektrikli bisikletle 5 metrelik boruyu taşırken yola düştü

        BARTIN'da elektrikli bisikletli 2 kişi, 5 metre uzunluğundaki boruları taşıdıkları trafikte tehlike oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:35
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        Elektrikli bisikletle 5 metrelik boruyu taşırken yola düştü
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        BARTIN'da elektrikli bisikletli 2 kişi, 5 metre uzunluğundaki boruları taşıdıkları trafikte tehlike oluşturdu. Elektrikli bisikletlilerden birinin boruyla birlikte yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

        Bartın-İnkumu yolunda Gölbucağı kavşağında 5 metre uzunluğundaki boruları elektrikli bisikletleriyle taşıyıp, trafiği tehlikeye atan 2 kişinin yolculuğu kameraya yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücülerinden birinin dengesini kaybedip yola düştüğü, arkasından gelen araçların da güçlükle durabildiği görüldü. Yara almayan sürücü, daha sonra demir boruyu tekrar yüklenip yoluna devam ederek uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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