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        Bartın'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar yola devrildi

        BARTINile Kurucaşile ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ile ağaçlar yola devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:38 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:40
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        Bartın'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar yola devrildi
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        BARTINile Kurucaşile ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ile ağaçlar yola devrildi.

        Kent merkezinde gece saatlerinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Bartın-Karabük kara yolunda hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar ve yıldırım düşmesi sonucunda 3 ağaç yola devrildi. Ağaçlar motorlu testereyle kesilerek yol kenarına alındı. Kısa süreli kapalı kalan yol, ağaçların kenara alınmasıyla açıldı. Kuvvetli rüzgar Kurucaşile ilçesinde de etkili oldu, kaymakamlık binası önündeki trafo patladı. Kısa süreli alevlerin çıktığı trafodaki yangın kendiliğinden söndü. Yangın, çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. İlçede ayrıca bazı mahallelerde 4 ağaç devrildi, belediye ekipleri ağaçları iş makineleriyle kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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