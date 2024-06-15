Bartın'da kuvvetli rüzgar; ağaçlar yola devrildi

BARTINile Kurucaşile ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ile ağaçlar yola devrildi.

Kent merkezinde gece saatlerinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Bartın-Karabük kara yolunda hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar ve yıldırım düşmesi sonucunda 3 ağaç yola devrildi. Ağaçlar motorlu testereyle kesilerek yol kenarına alındı. Kısa süreli kapalı kalan yol, ağaçların kenara alınmasıyla açıldı. Kuvvetli rüzgar Kurucaşile ilçesinde de etkili oldu, kaymakamlık binası önündeki trafo patladı. Kısa süreli alevlerin çıktığı trafodaki yangın kendiliğinden söndü. Yangın, çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. İlçede ayrıca bazı mahallelerde 4 ağaç devrildi, belediye ekipleri ağaçları iş makineleriyle kaldırdı.