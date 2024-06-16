Bakan Tunç, bayram namazını baba ocağı Bartın'da kıldı
ADALETBakanı Yılmaz Tunç, bayram namazını, Bartın merkez Şadırvan Camisi'nde kılıp, ardından halkla bayramlaştı.
ADALETBakanı Yılmaz Tunç, bayram namazını, Bartın merkez Şadırvan Camisi’nde kılıp, ardından halkla bayramlaştı.
Kurban Bayramı'nı baba ocağı Bartın’da geçiren Bakan Tunç, bayram namazını Şadırvan Camisi’nde kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı. Cami önünde bekleyen basın mensuplarına çikolata ikramında bulunan Bakan Tunç, açıklamalarda bulundu.
Gazze ve Filistin’de yaşananlardan dolayı buruk bir bayram geçirdiklerini söyleyen Bakan Tunç, “9 aydan bu yana bir katliam söz konusu, orada 37 binden fazla Filistinli şehit edildi. İsrailli saldırganlar maalesef 16 binden fazla çocuğu katlettiler. 10 binden fazla kadın katledildi ve maalesef dünyanın gözü önünde bunlar gerçekleştirildi. Çocuk katilleri, kadın katilleri maalesef durdurulamadı. Mülteci kampları, ibadethaneler, cami, kilise ayrımı yapmadan bombalandı. Hastaneler bombalandı ve dünyanın gözü önünde bir soykırım işlenmeye devam ediliyor. Dolayısıyla maalesef insanlığı temsil eden bu tür sorunları çözmek için görevli olan uluslararası kuruluşların etkisiz olduğunu, 9 ay bu yana tüm çıplaklığı ile görüyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım sözleşmesini ihlal ettiği için İsrail aleyhine açılan bir dava var. Bu davada İsrail yargılanmaya başladı. İsrail'in aleyhinde soykırım sözleşmesini ihlal ettiği için tedbir kararları verildi. Maalesef tedbir kararları uygulanamadı. İsrail'in saldırı durdurulması noktasında bir mahkeme kararı var, aslında ama bu mahkeme kararı maalesef icra edilemiyor. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de etkisiz kaldığını görüyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesi içerisinde İsrailli yöneticiler hakkında yakalama kararı talep etti. Bunun da icra kabiliyet olmadığını hep beraber üzülerek görüyoruz. Uluslararası sistemin maalesef insanlığın sorunlarına çare olamadığını bu Filistin'de, Gazze'deki katliamlar noktasında da net bir şekilde görüyoruz. “ diye konuştu.
‘CUMHURBAŞKANIMIZ HER PLATFORMDA GAZZE VE FİLİSTİN’DEN BAHSEDİYOR’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda Gazze ve Filistin’deki katliama vurgu yaptığını söyleyen Bakan Tunç, “Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken uluslararası sistemin uluslararası kuruluşların insanlığın sorunlarına çare olması gerektiğini, eğer çare olamıyorsa burada bir problem olduğunu ve uluslararası sistemin bir revizyona tabi tutulmasını başta Birleşmiş Milletler kürsüsü olmak üzere her platformda söylüyor. G7 zirvesinde İtalya'da liderlerle yaptığı görüşmelerde de Gazze’de Filistin'deki akan kanın durdurulması noktasında hem liderlerle görüşmelerin sürdürdü. 9 aydan bu yana da zaten Türkiye oradaki akan kanın durdurulması noktasındaki mücadelesini en güçlü şekilde sürdüren, oradaki insanlara, Filistinlilere, insani yardım noktasında desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bir ülke, dünyada insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bugün insan hakları diye bas bas bağıran, çocuk hakları diyen, kadın hakları diyen, uluslararası kuruluşların maalesef Filistin ve Gazze söz konusu olduğundan nasıl bir çifte standart içerisinde olduklarını hep beraber görüyoruz. Bunu üzülerek görüyoruz. Biz Türkiye olarak, insan haklarını, dünyada hakkı, hakkaniyeti, adaleti savunmaya devam edeceğiz” dedi.
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