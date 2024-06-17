Bakan Tunç: Ülkemizi darbe anayasasından kurtaracağız

ADALETBakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız siyasi parti liderleriyle görüşmelerini gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye devam ediyor. Tüm kesimlerin görüşlerini alarak, parlamentoda bir uzlaşma zeminini inşallah sağlayarak darbe anayasasından ülkemizi kurtaracağız" dedi.

Kurban Bayramı'nı baba ocağı Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde geçiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayramın ikinci gününde AK Parti İl Başkanlığı'nda bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, 9 aydan bu yana Filistin'de ve Gazze’de insanlık suçu işlendiğini belirterek, "Dünyanın gözü önünde Gazze'de ve Filistin'de çocuk ve kadın katliamı gerçekleşiyor. Maalesef 9 aydan bu yana da ateşkes sağlanamadı, akan kan durdurulamadı. Okullar, hastaneler, mülteci kampları, kilise, cami ayrımı yapmadan ibadethaneler bombalandı. İnsanlığın tüm değerleri maalesef Filistin'de, Gazze'de ayaklar altına alındı. İsrailli saldırganlar, bir türlü durdurulamadı. Bir asırdan bu yana zaten Filistin topraklarını sürekli işgal ede ede bugünlere kadar gelindi. Maalesef Birleşmiş Milletlerin, uluslararası kuruluşların aldığı hiçbir karara İsrail devleti uymadı. Bir devlet gibi hareket etmiyor, adeta bir örgüt gibi hareket ediyor. 9 aydan bu yana da 16 binden fazla çocuğu katlettiler. Uluslararası kuruluşlar maalesef bu akan kanı durdurmakta, oradaki işlenen insanlık suçunu engelleme noktasında uluslararası kuruluşlar yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük bir çoğunlukla ateşkes kararı alınmıştı fakat uygulanmadı. En son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de bir ateşkes kararı alındı ama maalesef onun da icrası gerçekleştirilemedi. O kararlara da uyan bir devlet yok, dolayısıyla uluslararası sistemin etkisizliği de bir kez daha Filistin ve Gazze konusunda ortaya çıkıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesi içerisinde orada işlenen suçların özellikle bir soykırıma varan insanlık suçu sayılan, saldırı suçu sayılan bu suçlar nedeniyle başlattığı soruşturmada yakalama kararı talep etti ve 'Tutuklansın' dedi ama bu talepte maalesef uluslararası ceza mahkemesinin ilgili dairesi tarafından henüz daha işleme alınmadı" dedi.