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        Amasra'ya 3 günde 150 bin araç giriş yaptı

        BARTIN'ın Amasra ilçesi girişinde, Kurban Bayramı tatilinde gelenler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:00
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        Amasra'ya 3 günde 150 bin araç giriş yaptı
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        BARTIN'ın Amasra ilçesi girişinde, Kurban Bayramı tatilinde gelenler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bayramın 3 gününde ilçeye 150 bin, Bartın genelindeki 19 plaj ve sahile ise 70 binin üzerinde araç giriş yaptı.

        Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde Batı Karadeniz'deki 59 kilometrelik sahil şeridi, 1’i mavi bayraklı 19 plajı bulunan Bartın'da yoğunluk yaşanıyor. Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'nın yanı sıra Türkiye'de ise Güzelcehisar’da bulunan lav sütunlarını görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, yoğunluk oluşturdu. Kentin tek mavi bayraklı plajı İnkumu'na araç girişine ise izin verilmedi.

        Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde, tatilciler, tarihi ve turistik ilçe, 6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, ilçeyi araç girişine kapattı. Amasra girişinde uzun araç kuyrukları oluştuğundan, trafik ekiplerinin kent merkezine araç almadığı görüldü. Sürücüler ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü ve Büyük Liman sahaları, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirildi. Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'na gelen tatilciler, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Güzel havayı fırsat bilen turistler, kumsalda gezip fotoğraf çektirdi.

        Gezi tekneleriyle dolaşan turistler ise Amasra Kalesi ve Tavşan Adası'nı denizden izledi. Aşırı yoğunluk yaşanan bölgelere de Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 500 çevik kuvvet ve ek trafik ekipleri sevk edildi.

        PLAJLAR DOLDU

        Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede, Büyük ve Küçük limanlardaki halk plajlarını yerli ve yabancı turistler, sabah saatlerinden itibaren doldurdu. Kurban Bayramı tatili için Konya’dan gelen Ali Altınbaş, "Amasra, çok güzel, çok doğal. İnşallah bu şekilde de korunur. Memnun kaldık, herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayram tatilini buralarda değerlendirmeyi düşündük. Güzel oldu, iyi ki de gelmişiz" dedi.

        Amasra'yı günübirlik yaklaşık 400 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği öğrenilirken, kentin diğer sahillerinde ise bu rakamın 100 bin üzerinde olduğu belirtildi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına göre, Amasra'ya Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde 20 bin, 2'nci gününde 30 bin, bugün de 100 bin araç giriş yaptı. Bayramda süresinde Bartın'ın 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plaj ve sahile, emniyet kayıtlarına göre de 70 binin üzerinde araç girdi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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