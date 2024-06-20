Gezi teknesi arızalandı, turistler panik yaşadı
BARTIN'ın Amasra ilçesindeki turistleri gezdiren gezi teknesi denizin ortasında arıza yaptı.
BARTIN’ın Amasra ilçesindeki turistleri gezdiren gezi teknesi denizin ortasında arıza yaptı. Dalgaların etkisiyle sallanmaya başlayan teknedeki turistler panik yaşarken, o anlar kameralara yansıdı.
Büyük Liman mevkisinden dün akşam saatlerinde 60 yolcu ile hareket eden gezi teknesi, Kemere Köprüsü ve Küçük Liman bölgelerini gezdikten sonra geri dönüş yolunda motoru arıza yaptı. Bir anda dalgaların arasında kalan gezi teknesinin kaptanı yardım istedi. Tekne dalgaların etkisiyle sallanmaya başlayınca panik yaşayan turistler bağırmaya başladı. Bazı turistler üzerlerine can yeleklerini giydi.
Yardıma gelen bölgedeki diğer tur tekneleri, arıza yapan gezi teknesini halatla kıyıya çekti. Limana yanaşan teknedeki tatilcilerin yaşadıkları panik anları kameralara yansıdı.
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