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        Mavi bayraklı İnkumu doldu; araç geçişine izin verilmedi

        BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajının bulunduğu İnkumu tatil beldesi, tatilcilerle doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:25
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        Mavi bayraklı İnkumu doldu; araç geçişine izin verilmedi
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        BARTIN’ın tek mavi bayraklı plajının bulunduğu İnkumu tatil beldesi, tatilcilerle doldu. 10 bin aracın giriş yaptığı tatil beldesinde yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, bölgeye giden araçların geçişine izin vermedi.

        Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı İnkumu tatil beldesine Kurban Bayramı sonrasında da bugün 10 bin araç giriş yaptı. Beldedeki bütün otoparklar ve yol kenarlarındaki park alanları tamamen doldu. Aynı yol üzerinde bulunan Güzelcehisar'da da yoğun trafik nedeniyle İnkumu ve Güzelcehisar sahiline giden yol, Bartın limanı yol ayrımından kesildi. Liman girişinde trafik ekipleri, araç geçişine izin vermezken, İnkumu özel halk otobüsleri de sahile gitmek isteyen yolcuları taşımak için hazır bekletildi.

        İnkumu'nda sahiller, tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler denize girerek serinlerken, zabıta ve cankurtaranlar da sık sık akıntı konusunda uyarılarda bulundu.

        Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, İnkumu plajına yoğun talep olduğunu söyleyerek, "Bayram tatilinden önce İnkumu'ndaki pansiyonlar ve oteller tamamen doldu. Şu anda da 10 bin araç İnkumu'na gelince bütün otoparklar ve yol kenarları doldu. Aşırı yoğunluk nedeniyle trafik ekiplerimiz yolu kapattı. Biz de belediye olarak 24 saat esasına göre gelen misafirlerimizin en iyi şekilde tatil yapmaları için görev yapıyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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