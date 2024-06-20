Mavi bayraklı İnkumu doldu; araç geçişine izin verilmedi

BARTIN’ın tek mavi bayraklı plajının bulunduğu İnkumu tatil beldesi, tatilcilerle doldu. 10 bin aracın giriş yaptığı tatil beldesinde yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, bölgeye giden araçların geçişine izin vermedi.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı İnkumu tatil beldesine Kurban Bayramı sonrasında da bugün 10 bin araç giriş yaptı. Beldedeki bütün otoparklar ve yol kenarlarındaki park alanları tamamen doldu. Aynı yol üzerinde bulunan Güzelcehisar'da da yoğun trafik nedeniyle İnkumu ve Güzelcehisar sahiline giden yol, Bartın limanı yol ayrımından kesildi. Liman girişinde trafik ekipleri, araç geçişine izin vermezken, İnkumu özel halk otobüsleri de sahile gitmek isteyen yolcuları taşımak için hazır bekletildi.