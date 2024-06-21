Bartın'da 'Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi' kurulumu başladı

BARTIN Üniversitesi (BARÜ) öncülüğünde Avrupa Birliği hibesi, valilik ve belediyenin desteği ile ‘Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi’nin Bartın ırmağındaki 105 farklı lokasyona kurulum çalışmaları başladı. Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu, “Projemizde Bartın’ın en çok yaşadığı sel taşkınlarıyla ilgili üniversite olarak, ‘Nasıl çözüm üretebiliriz?’ diyerek, bunun üzerinde yoğunlaştık ve Avrupa Birliği’ne bir proje hazırladık. Bu proje kapsamında Bartın’da 100 dolayında yağış, nem ve su seviyesiyle birlikte meteoroloji istasyonları kurulumuna başladık. Yapacağımız çalışmayla bir model geliştirerek, bununla birlikte hem sel taşkını erken uyarısı verecek hem de yerel yönetimler için gelecekte planlamalar yapmasını sağlayacaktır” dedi.

Kent merkezinden 13 kilometre boyunca akarak Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nda 2020 Kasım, 2021 Ağustos, 2022 Haziran ve 2023 Temmuz aylarında taşkınlar yaşandı, büyük çapta zarar oluştu. Bartın Üniversitesi’nin iklim değişikliğiyle birlikte ilde yaşanan sel ve kuraklık risklerinin azaltılmasının hedeflendiği ‘İklim değişikliğine uyum stratejileri: Bartın’da taşkın ve su kıtlığı risklerinin azaltılması’ projesi Avrupa Birliği tarafından 6 ay önce kabul edildi. Bartın Valiliği ve Bartın Belediyesi’nin de proje ortağı olduğu alan çalışmasında, Bartın Irmağı’nın 105 farklı noktasına ‘Akıllı Taşkın Uyarı Sistemi’ kurulumuna başlandı. Bartın kent merkezinden 60 kilometre iç kesimlerdeki dağlardan gelen ırmak yatağının belirlenen bölgelerine, 47 ‘su ölçüm istasyonu’, 45 ‘toprak nemi ölçer’, 13 ‘yağış ölçer’ ve 2 ‘meteoroloji istasyonu’ kurulumu tamamlanma aşamasına geldi. Güneş enerjisi yardımıyla çalışan sistemin ırmaktaki su seviyesi, toprak nemi ve yağış miktarları gibi değerleri internet teknolojisiyle anlık olarak veri merkezine aktaracak.

‘BU PROJE ÇOK BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAKTIR’ Bartın’ın son yıllarda çok sayıda sel taşkını yaşamasıyla birlikte üniversite olarak bu projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu, “Bu proje kapsamında Bartın’da 100 dolayında yağış, nem ve su seviyesiyle birlikte meteoroloji istasyonları kurulumuna başladık. Yapacağımız çalışmayla bir model geliştirerek, bununla birlikte hem sel taşkını erken uyarısı verecek hem de yerel yönetimler için gelecekte planlamalar yapmasını sağlayacaktır. Şu anda dünyanın en büyük problemleri arasında iklim değişikliği yer alıyor. Biz bu projeyle iklim değişikliği ile meydana gelecek ani sel taşkınlarına dair, ‘Nasıl çözümler üretebiliriz ve bunları veri ve bilgiye dayanarak, daha gerçekçi nasıl yaparız?’ bunun cevaplarını aramak için, bu proje bize çok büyük fayda sağlayacaktır” diye konuştu.