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        Elinde oyuncağı, ağabeyinin tabutunun başında gözyaşı döktü

        BARTIN'da dün gece düğünden dönerken kazada yaşamını yitiren Selçuk Eyşi (20) ve kuzeni Berat Yaprak (17) gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:00
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        Elinde oyuncağı, ağabeyinin tabutunun başında gözyaşı döktü
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        BARTIN’da dün gece düğünden dönerken kazada yaşamını yitiren Selçuk Eyşi (20) ve kuzeni Berat Yaprak (17) gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Bulut Yaprak (9), elinde oyuncağı ağabeyi Berat’ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bartın- Kurucaşile yolu Akkonak kavşağında meydana geldi. Bartın’dan Kurucaşile yönüne giden Celil Demir (74) yönetimindeki 34 BPN 96 plakalı otomobil Akkonak kavşağından dönmek istediği sırada, Bartın’a gelen Selçuk Eyşi (20) yönetimindeki 74 AAG 388 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Selçuk Eyşi, yanındaki Berat Yaprak (17), Erol Kahraman (19), diğer otomobil sürücüsü Celil Demir ve Eşi Hanife Demir (72) Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınana yaralılardan Selçuk Eyşi, Berat Yaprak ve Hanife Demir kurtarılamadı. İki otomobilde bulunanların katıldıkları düğünlerden döndükleri öğrenildi.

        KUZENLERİN TABUTLARI YANYANA KONULDU

        Otopsi işlemleri tamamlanan Selçuk Eyşi ve kuzeni Berat Yaprak’ın cenazeleri, sabah saatlerinde cenaze aracı ile Amasra’ya bağlı Yahya Yazıcılar köyüne getirildi. Evlerinin önünde helallik alınmasının ardından köy camisinin önünde cenaze namazı kılındı. Cenazede Selçuk Eyşi’nin annesi Nazan Eyşi’nin feryatları yürekleri dağladı. Berat Yaprak’ın kardeşi Bulut Yaprak elindeki oyuncakla birlikte ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Selçuk Eyşi ve Berat Yaprak, Kurucaşille ilçesine bağlı Karaman köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kazada ölen Selçuk Eyşi’nin bekar olduğu ve babasıyla orman işinde çalıştığı, Berat Yaprak’ın Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık bölümü son sınıfta okuduğu öğrenildi.

        Kazada ölen Hanife Demir’in yarın Amasra Aliobası köyünde öğlende defnedileceği, hastanede tedavi altında olan Celil Demir ile Erol Kahraman’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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