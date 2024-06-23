Amasra, 9 günlük bayram tatilinde 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günübirlik turistlerle yaklaşık 1 milyona yakın tatilci ağırladı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Yorucu bir bayram tatili geçirdik. Bizim beklentimiz, 500 bin civarında turistti ama bu bayram Türkiye'nin her ilinden turist ağırladık. Kaymakamlık verilerine göre, ilçemizi yaklaşık günübirlik olarak 1 milyona yakın turist ziyaret etti" dedi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar, yüzde 90'a ulaştı. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik ziyaretçilerle Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyordu. Amasra, geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 450 bin, Ramazan Bayramı tatilinde 500 bin tatilciyi ağırladı. 2023 yılında 2 milyon 200 bin turist ağırlayan Amasra'da 9 günlük bayram tatilinde kaymakamlık kayıtlarına göre, günübirlik yaklaşık 250 bin araç giriş çıkışı oldu. İlçeye bağlı Tarlaağzı, Bozköy ve Çakraz plajlarında yoğunluk yaşanırken, kalabalığın yaz boyunca devam etmesi bekleniyor.