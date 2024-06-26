Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı

BARTIN’da kavşakta minibüs ile çarpıştıktan sonra devrilerek, yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Okan Özcan yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokakta meydana geldi. Köksal Toptan Lisesi kavşağından Kemeköprü istikametine giden motosiklet sürücüsü Okan Özcan'a, Asma caddesinden gelen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Özcan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Özcan, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.